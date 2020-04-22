Вера Брежнева шокировала эротической фотосессией (фото) [ Редактировать ]
38-летняя Вера Брежнева не перестает удивлять фанатов отличной спортивной, подтянутой фигурой. Певица активно делится потрясающими снимками, на которых она все чаще появляется в полуобнаженном виде на своей странице в Instagram.
"Моя первая web-фотосессия", - подписала артистка смелые снимки.
На фото видно Брежневу в боди телесного цвета, скрываемая шторой, из-за этого кажется, что певица абсолютно голая. Для пикантности фото, певица позировала стоя и сидя на окне.
Фанаты "засыпали" Брежневу комплементами о ее потрясающей фигуре, с акцентировав внимание на том, что не каждый в ее возрасте может похвастаться такой отличной формой.
Как ранее сообщалось, Вера Брежнева уже делилась пикантными фото без белья. На селфи Брежнева запечатлела себя в зеркале в ванной. Звезда позирует с обнаженной грудью, прикрыв ее рукой.
Также ранее Вера Брежнева призналась, как проводит время на карантине с Меладзе. Раннее Брежнева и Меладзе перепели хит Монатика, таким образом, поздравив его с праздником. 1 апреля артисту исполнилось 34 года.
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Брежнева и Меладзе перепели хит Монатика
Известная исполнительница Вера Брежнева вместе с мужем композитором Константином Меладзе перепели трек Монатика "Вечность".
Вера Брежнева показала фото без белья
Звезда позирует с обнаженной грудью, прикрыв ее рукой
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