По состоянию на вторник, 7 июля, украинцы имеют право въехать в 23 страны мира. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые требуется виза. То есть, въехать можно, но с визой. А также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил.

В перечень стран входят: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Бурунди, Танзания, Сейшельские острова.

Также Кулеба рассказал, что существует восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Евросоюза, несмотря на общий запрет на въезд из-за пандемии коронавируса.

Сейчас Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы государство попадало в "зеленый" список. Но даже из этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза, даже несмотря на имеющуюся запрет.

Категории граждан выглядят так:

сотрудники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники;

специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь;

пограничники;

перевозчики товаров и другие представители транспортных служб, прежде всего речь идет о водителях грузовиков;

дипломаты, сотрудники полиции при исполнении обязанностей, службы гражданской защиты и международных контингентов;

лица, следующие транзитом;

лица, которые едут с туристической целью, или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой экономический интерес;

лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные обстоятельства. Эти обстоятельства могут по-разному толковаться в разных странах.

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