Поліція Гонконгу отримала право на обшуки без ордеру [ Редактировать ]
Обшуки та конфіскації без ордера. Такі повноваження отримала поліція у Гонконгу після ухвалення Пекіном нового закону про національну безпеку. Голова регіону, Керрі Лам, закликає не демонізувати законодавчі зміни.
Мовляв, операції без судового ордера будуть проводити лише у виняткових випадках. Резонансний закон про нацбезпеку викликав хвилю спротиву в Гонконгу, також його розкритикували на Заході.
Документ, серед іншого, дозволяє Пекіну створювати свої спецслужби в регіоні та унеможливлює проведення протестних акцій. Після його ухвалення Канада заборонила екстрадицію до Гонконгу.
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