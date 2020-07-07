Обшуки та конфіскації без ордера. Такі повноваження отримала поліція у Гонконгу після ухвалення Пекіном нового закону про національну безпеку. Голова регіону, Керрі Лам, закликає не демонізувати законодавчі зміни.

Мовляв, операції без судового ордера будуть проводити лише у виняткових випадках. Резонансний закон про нацбезпеку викликав хвилю спротиву в Гонконгу, також його розкритикували на Заході.

Документ, серед іншого, дозволяє Пекіну створювати свої спецслужби в регіоні та унеможливлює проведення протестних акцій. Після його ухвалення Канада заборонила екстрадицію до Гонконгу.