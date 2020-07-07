У Сполучених Штатах нова хвиля "расових табу". На тлі протестів відтепер американці відмовляються вживати деякі терміни. Що саме більше не можна вимовляти? І як ці "некоректні"слова перекладати українською? З'ясовував Дмитро Анопченко.

Спочатку була хвиля боротьби із "політично некоректними" пам'ятниками.

Потім з полиць прибрали "расово некоректні" бренди - наприклад, проблеми у "Анкл Бенс".

Ну, а тепер, дійшло і до слів, які до цього використовували, не вкладаючи в них якогось "подвійного сенсу", - але більше вже не будуть.

Зокрема, "Твіттер" розіслав своїм співробітникам в офісах по всьому світу розпорядження більше не використовувати слово. Blacklist - цим терміном називають перелік несумлінних користувачів, а ми (що англійською, що українською) кажемо так - маючи на увазі свій особистий "чорний список".

Під забороною також терміни "master" та "slave". Що на телебаченні, що в кіно, "майстр" називають остаточну копію програми чи фільму після монтажу - я питав кіношників, українською теж запозичення, і прижилось.

"Слейв" - будь-який комп'ютерник скаже про прилад, що працює не самостійно, а керується іншим комп'ютером чи системою. Але у цих слів є й інше, основне значення. Пан, господар. І - раб.

Темношкірий програміст з технічного відділу "Твіттера" побачив ці терміни у службовій переписці. Каже, був ображений і схвильований, зокрема, чому це погані люди у "чорному списку", а хороші - у "білому". Звернувся із гнівним листом до керівництва, ця історія потрапила в пресу.

У підсумку ці та інші слова не просто більше не вживатимуть в розмовах чи мейлах, але і навіть приберуть із програмного коду. І американська преса зараз пише мовляв, "це тільки початок, можна, як варіант, це ще лише квіточки", - на образливі слова тепер полюватимуть. От тільки як зрозуміти, що саме зараз не можна казати?

Слова "посеред білого дня" або "чорна смуга у житті" теж тепер вважатимуть образливими? Інше питання, а як нам українською все це перекладати, те саме гасло "black lives matters" - "чорні життя важливі", щоб не "нарватися"на звинувачення у расизмі?

Мовознавець і перекладачка Марта Госовська саме із такою проблемою зіткнулася, коли переводила для видання в Україні книгу Кармен Марії Мачадо "Її тіло та інші сторони"... І лишила у перекладі слова "чорна жінка" чи "питання чорних".

Марта Госовська, мовознавець і перекладачка:

Якщо це художній твір і ми хочемо зберегти цілісність тексту - щоб ми зчитували не просто перекладені слова - словами іншої мови, а щоб це було явище культури, то варте таки перекладати "чорний"- чорним, "майстер"- як пан, "раб"- як раб. І не уникати гострих кутів історії. Тому що це не є гарним рішенням - затерти історію і просто все присипати цукровою пудрою нейтральності - це неповага, ми просто хочемо її переписати у таких спосіб!

А от щодо новин - мовознавець закликає тепер бути максимально обережними із заголовками. А ще пам'ятати, що певні слова і на хвилі нинішньої американської політкоректності, і в українському перекладі можна тепер використовувати, лише якщо темношкірі люди самі про себе так кажуть.

Марта Госовська, мовознавець і перекладачка:

Коли чорні називають себе чорними, це зовсім не та саме, що білі називають чорних - "чорними". Знову ж-таки, все впирається в контекст!

До контексту тепер доведеться максимально уважно придивлятися у передусім американським ЗМІ. Адже суспільство поляризоване настільки, що навіть нейтральне словосполучення "білий танець"- за сучасних умов можуть сприйняти за образу.