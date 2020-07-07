В Луганской области продолжается тушение масштабного лесного пожара, который в понедельник, 6 июля, возник вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

На момент прибытия спасателей огонь охватил площадь в 50 га. В 8:11 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и жары (+38 градусов) он вырвался из-под контроля и распространился.

Пожарные ликвидируют огонь вблизи села Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества. Пламя охватило площадь в 40 га.

Огонь подобрался вплотную к жилой зоне села Смоляниново. Уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

По предварительным данным, 4 человека погибли и 9 госпитализированы. Властям пришлось начать эвакуацию населения. Местные жители в соцсетях делятся "апокалиптическими" видео пожара.

К тушению пожара привлечены 361 человек и 85 единиц техники. На помощь луганским пожарным спешат их коллеги из Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Напомним, что в апреле сотни спасателей со всей Украины тушили лесные пожары в Житомирской и Киевской областях, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.