Лесные пожары в Луганской области: 4 жертв, 110 домов сгорели (видео) [ Редактировать ]
В Луганской области продолжается тушение масштабного лесного пожара, который в понедельник, 6 июля, возник вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
На момент прибытия спасателей огонь охватил площадь в 50 га. В 8:11 7 июля пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и жары (+38 градусов) он вырвался из-под контроля и распространился.
Пожарные ликвидируют огонь вблизи села Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества. Пламя охватило площадь в 40 га.
Огонь подобрался вплотную к жилой зоне села Смоляниново. Уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.
По предварительным данным, 4 человека погибли и 9 госпитализированы. Властям пришлось начать эвакуацию населения. Местные жители в соцсетях делятся "апокалиптическими" видео пожара.
К тушению пожара привлечены 361 человек и 85 единиц техники. На помощь луганским пожарным спешат их коллеги из Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.
Напомним, что в апреле сотни спасателей со всей Украины тушили лесные пожары в Житомирской и Киевской областях, в частности, в Чернобыльской зоне отчуждения.
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