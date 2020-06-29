В результате взрыва на шахте "Привольянская" на Луганщине погиб горняк, еще один получил травмы.

Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, в результате трагичного инцидента погиб один шатер, другой получил многочисленные переломы.

В 23.30 из-за обвала на шахте Привольнянская ПАО Лисичанскуголь погиб шахтер. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели 2 ВГСО эвакуировали на поверхность и доставили в больницу города Лисичанск.

Ранее мы писали, что на шахте под Донецком произошел пожар. В результате спасательной операции сотрудники ГСЧС вытащили из забоя всех людей.