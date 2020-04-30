Лесные пожары в Украине: где еще продолжает гореть [ Редактировать ]
В четверг, 30 апреля, спасатели продолжают тушить лесные пожары в Киевской и Житомирской областях. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Киевская область. Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны отчуждения локализованы. Подразделения ДСНС оказывается помощь работникам Госагентства по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников. К тушению огня привлечены 207 человек и 64 единиц техники.
Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах нормы.
Житомирская область. По состоянию на 7:30 30 апреля открытого огня в лесных массивах области не наблюдается. Спасатели помогают работникам лесных хозяйств в ликвидации отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины:
- вблизи села Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника, где 28 апреля загорелась сухая трава и лесной массив;
- вблизи села Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества, где 29 апреля возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива;
- вблизи села Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества, где 29 апреля возникло возгорание лесной подстилки;
- вблизи села Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства, где 29 апреля вспыхнула лесная подстилка и лесной массива. 30 апреля в 9:00 пожар локализован.
К тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники.
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