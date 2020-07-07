TECNO Mobile выпустила в Украине доступный 5-камерный смартфон Spark 5 Pro [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Бренд TECNO Mobile, входящий в ТОП-10 наиболее продаваемых брендов смартфонов в мире, и представленный в Украине с 2018 года, расширяет свою линейку в Украине новым смартфоном Spark 5 Pro.
Новинка обладает мощной батареей емкостью 5000 мАч и 6,6-дюймовым дисплеем с точечным вырезом и 90,2% полезной площади передней панели.
Модель получила обновленную фирменную оболочку TECNO HIOS 6.0 на базе Android Q и будет представлена в 3 ярких расцветках.
Акцент в новинке производитель сделал на камерах. Основной quad-модуль с четырехдиодной LED-вспышкой работает на базе обновленного алгоритма AI Camera 3.0 с возможностью умного распознавания сцен.
Модуль из четырех камер включает в себя: основной фотосенсор на 16 Мп с апертурой f/1.8; дополнительный на 2 Мп, который отвечает за широкоугольные снимки; 2 Мп сенсор глубины; 0,3 Мп AI Lens для более точного распознавания сцен.
Среди поддерживаемых режимов основной камеры: четырехкратный зум, макро, AI HDR, AI Боке, Панорама, "Бьютификация" (мгновенное улучшение лица), AR Shot (живые анимированные снимки + специальный набор стикеров в коллаборации с партнером, футбольным клубом Manchester City).
В арсенале фронтальной камеры на 8 Мп с двойной вспышкой мгновенная ретушь снимков с помощью режима AI Beauty, селфи с широким углом обзора и множество других фишек.
Второй после камер крайне важной характеристикой новинки является ее доступность. Spark 5 Pro на украинском рынке получил две модификации, которые отличаются по цене.
Версия с меньшим объемом встроенной памяти 4/64 ГБ – стоит всего 3799 грн, а улучшенный вариант с 4/128 ГБ – 3999 грн. Дизайн, производительность, характеристики в остальном идентичны у обеих модификаций.
С 1 июля 2020 TECNO Mobile запускает предзаказ на SPARK 5 Pro, обещая в придачу два гарантированных подарка, возможность участвовать в лотерее и получить кешбек в размере 100%, 50% или 30% стоимости устройства. Оформить предзаказ можно на сайте партнера – MOYO.
Интересно, что из всех продающихся линеек TECNO Mobile в Украине именно Spark пользуется наибольшим спросом у пользователей.
Технические характеристики Spark 5 Pro:
- ОС: HIOS 6.0 на базе Android Q
- Процессор: Helio P22, 8 ядер, 2,0 Ггц
- Память: 64 ГБ + 4 ГБ, 128 ГБ + 4 ГБ
- Дисплей: 6.6" HD+ (точечный вырез)
- Сеть: 4G LTE
- Размеры: 164.7 х 76.3 х 8.75
- Разрешение экрана: 1600х720, 90,2% полезной площади
- Основная камера: 16 Mп + 2 Mп + 2 Mп с AI линзами
- Фронтальная камера: 8 Мп
- Связь: WiFi, BT 5.0
- Разблокировка: Face ID, Fingerprint
- Емкость аккумулятора: 5000 мАч
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