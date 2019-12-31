Мобильный бренд Tecno из Поднебесной продолжает закрепляться на рынке Украины. В конце 2019 года производитель представил украинцам новый модельный ряд своих смартфонов, которые относятся к самому востребованному в стране сегменту – бюджетному.

В тройке новинок оказались Tecno Spark 4, Tecno Camon 12 и герой сегодняшнего обзора Tecno Camon 12 Air.

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Производитель сделал большую работу над тем, чтобы новый модельный ряд соответствовал ожиданиям потребителей.

Новика получила более тонкий корпус, стильный вид, увеличенный по размерам экран, расширенный фотомодуль, а самое главное – фронтальную камеру, вмонтированную в экран.

Все вышеперечисленное Tecno вмесили в смартфон стоимостью 2999 гривен (125 долларов). О том, насколько хорошим получился Tecno Camon 12 Air за такую цену, рекомендуем почитать в нашем обзоре.

Технические характеристики

Упаковка и комплектация

Tecno еще с самого первого обзора удивляет нас приятным богатством комплектации, которую редко встретишь даже в моделях флагманского уровня.

Помимо самого устройства и зарядки с европейской вилкой и microUSB кабеля, дополнительно в комплекте идет силиконовый чехол, защитное стекло на экран (уже наклеено), скрепка для лотка SIM-карт и гарнитура, пусть даже и самая простая.

В качестве бонуса, Tecno предлагает расширенную гарантию 12+1 месяц.

Дизайн

Внешне Tecno Camon 12 Air привлекает с первого взгляда. Сперва даже не веришь, что на такой симпатичный аппарат производитель выставил такой демократический ценник.

Задняя пластиковая крышка, выполненная в градиентной расцветке Alpenglow Gold выглядит очень стильно и современно, придавая смартфону визуальной привлекательности. Также в левом нижнем углу нанесен логотип футбольной команды "Манчестер Сити", главным спонсором которой выступает Tecno.

В то же время глянцевое покрытие склонно к сбору пыли и очень маркое, поэтому чехол рекомендую надеть сразу после приобретения, чтобы дольше сохранить товарный вид.

Второе приятное удивление – после тяжелых и увесистых флагманов, смартфон в руках ощущается очень легким – 175 граммов. Однако такой легкий вес получился благодаря пластиковому корпусу, но довольно крепкому и качественно собранному – ничего не скрипит и не люфтит.

Несмотря на немалые габариты (164,2 x 76,1 x 8,15 мм) держать его в руках очень удобно. Но с оговоркой – только для взрослого человека, ведь зачастую бюджетные аппараты покупают для детей в качестве первого смартфона, то в этом случае для детских ручек аппарат будет великоват.

Эргономика и элементы управления

В качестве элементов управления выступают всего три кнопки: питание/блокировка и качелька громкости, которые вынесены на правую грань Tecno Camon 12 Air.

Слева – тройной слот под две SIM-карты и с отдельным местом под microSD карту памяти.

На задней панели расположен тройной модуль основной камеры с небольшим возвышением от корпуса, а чуть выше центра – дактилоскопический сканер.

Лицевую панель почти полностью покрывает экран. Вместо выреза наподобие iPhone, Tecno Camon 12 Air использует редкий способ размещения фронтальной камеры – врезанный в дисплей, а точнее в левом верхнем углу.

Снизу расположены гнездо для наушников, динамики и гнездо для зарядки microUSB.

Экран

Tecno Camon 12 Air получился таким большим в первую очередь благодаря увеличенной до 6,55 дюймов диагонали экрана (соотношение сторон 20:9). Сам дисплей, по словам Tecno, занимает 90% лицевой поверхности.

Разрешение составляет 1600х768 пикселей (HD+). Но достойный показатель в 269 ppi делает изображение очень четким и пикселизация не видна. Несмотря на невысокое разрешение, любой текст, изображение или видео смотрятся очень хорошо.

Зато производитель использует качественную IPS матрицу с приличным уровнем подсветки и цветового насыщения. Углы обзора очень широкие, а цвета не искажаются даже при достижении 178 градусного обзора. Авторегулировка яркости работает точно и плавно.

На минимальной яркости не режет глаза, и контент можно спокойно смотреть в ночное время, не беспокоясь за свое зрение.

Производительность

Tecno Camon 12 Air работает на бюджетном 4-ядерном процессоре MediaTek MT6761 с топовой частотой до 2 ГГц. Становится понятно, почему производитель выбрал разрешение HD+ - более высокое ударило бы по производительности и автономности.

В результате компромисс был достигнут: никаких лагов или задержек в любых повседневных задачах не замечено абсолютно. Анимации отображаются плавно, приложения открываются довольно быстро, ничего не тормозит. Даже сканер отпечатков срабатывает почти мгновенно. В целом дискомфорта в работе не ощущается абсолютно.

Памяти у Tecno Camon 12 Air 32 ГБ встроенной для приложений и хранения контента, а оперативной – 3 ГБ, что является минимальным на 2019 год, но вполне достаточно. Смартфон также поддерживает до 256гб дополнительной памяти microSD.

Ниже приведены результаты тестирования в AnTuTu Benchmark.

Стоит отметить и высокую скорость чтения с внутреннего накопителя на скорости до 250 мб/с, что как раз приятно отражается на скорости запуска приложений.

Более того, энергоэффективный процессор вовсе не нагревается при длительной нагрузке в стресс-тестах, показывая стабильную работу без троттлинга.

Что касается игр, то в такие проекты как Subway Surfers или Smash Hit играть приятно. А вот в требовательные проекты поиграть выйдет с натяжкой. PUBG или Call of Duty: Mobile тянет с трудом даже на низких настройках. Так что игровым устройство назвать нельзя. Это чисто рабочий аппарат для ежедневного использования, – а с этими задачами он справляется великолепно.

Оболочка

Работает Tecno Camon 12 Air на основе операционной системы Android 9.0 с фирменной оболочкой HiOS 5.5.

Оболочка удобная, быстрая, легкая, обладает рядом удобных опций и очень гибкая в настройке. Она не перегружена лишними элементами, а главное – полностью отсутствует навязчивая реклама, которая встречается у других бюджетных аппаратов.

У HiOS нет отдельного меню приложений – все выводится на рабочий стол, как в iOS или MIUI. Слева находится хаб Kelola Kartu с рекомендациями приложений, игр и новостей, который не локализирован под Украину, но его можно отключить.

Экран блокировки каждый раз меняет фоновые картинки, причем подборка обоев весьма качественная и отключать ее не хочется. Причем в новой версии количество картинок было расширено.

Предустановленные программы есть, но не "мусор", а вполне полезный софт, вроде соцсетей, брауера, а также предусмотрено несколько фирменных утилит – Hi translate, XShare, Фризер.

Автономность

Аккумулятор емкостью 4000 мАч разряжается очень медленно, что позволяет ему держаться до 2 дней без подзарядки. Причем даже в беспощадном режиме работы с постоянно включенным экраном автономности хватит на целый день.

Но обратная сторона бюджетноо аппарата – отсутствие быстрой зарядки. Поэтому емкая батарея будет заряжаться от родного адаптера до 2,5 часов.

Фотокамера

Несмотря на наличие тройного фотомодуля, не стоит забывать, что перед вами аппарат из недорогого сегмента, так что не стоит ожидать фотографического великолепия. Модули используют следующие разрешения: 16 МП (f/1.8), 5 МП широкоугольный 114-градусный модуль (f/2.4) и сенсор глубины 2 Мп (f/2.8).

Снимки хорошего качества получаются исключительно при хорошем освещении с хорошей детализацией. Есть автофокусировка и 4-диодная фотовспышка. Видео снимается в Full HD при 30 кадров/с.

Но стоит аппарату оказаться при недостаточном количестве света, начинаются проблемы с шумами.

Селфи-камера с разрешением 8 МП неплохая: хорошая цветопередача, а дополнительные параметры приятно дополняют полученные результаты. К примеру, режим "Красота" делает лицо более гладким, а "Широкое селфи" позволяет вместить в селфи-кадре больше друзей.

Выводы

Tecno Camon 12 Air является очень интересным и сбалансированным смартфоном по всем параметрам. Конечно, не обошлось без компромиссов. Но для своей цены в 2999 гривен смартфон обладает великолепной автономностью, неплохой камерой и приятной производительностью. Также в достоинства аппарата стоит добавить великолепный внешний вид и большие размеры экрана, удобные для просмотра видео и любого интернет-контента. А в качестве бонуса 12+1 месяц гарантии от производителя.

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