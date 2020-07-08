Пожары на Востоке: Украина требует полного прекращения огня на Донбассе [ Редактировать ]
Началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе. Украинская сторона требует обеспечения установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе из-за пожара в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Соответствующее заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак, заявляя о возможности распространения пламени из-за усиления ветра и жаркой погоды.
"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит еще раз предметно рассмотреть вопрос установления режима "тишины", ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - сказал он.
Отметим, в Луганской области вспыхнули пожары. В результате погибли уже 5 человек. Огонь уничтожил дома людей. На место происшествия поехал также президент Владимир Зеленский.
Ранее мы писали о том, что делегация Украины встретилась с российской стороной в ТКГ.
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