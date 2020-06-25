Обмен пленными и ситуация на Донбассе: что решили на заседании ТКГ [ Редактировать ]
На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке страны украинская делегация подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Также Украина подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры КПВВ.
Кроме того, Украина отметила важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.
В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждались новые точки разведения сил и средств, обеспечение устойчивого прекращения огня.
Делегация Украины предложила провести дополнительное заседание политики группы для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания ТКГ.
Также было сообщено о том, что на территории Донецкой и Луганской республик возобновили работу украинского оператора мобильной связи после двухнедельного перерыва.
Также Украина инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем на временно оккупированных территориях. В частности, подняла вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, которые находятся на временно оккупированных территориях, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации. Также делегация подняла вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта.
Кроме того, гуманитарная группа обсудила вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская делегация продолжает настаивать на освобождении по принципу "всех на всех".
Ранее мы писали о том, что делегация Украины встретилась с российской стороной в ТКГ.
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