Коронавирус "обанкротил" известный американский модный бренд [ Редактировать ]
Фото: Dappered
Американская компания "Brooks Brothers" начала процедуру банкротства.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
По информации, бренд был основан в 1818 году и занимался поставкой одежды для американских политиков, спортсменов, голливудских звезд и бизнесменов.
Отмечается, что компания начала испытывать серьезные финансовые трудности во время пандемии коронавирусной инфекции. Во время карантина спрос на продукцию Brooks Brothers рухнул.
Ранее мы писали о том, что из-за коронавируса отменили показ мод во Франции. Событие должно было состояться в конце июня.
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