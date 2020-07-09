Американская компания "Brooks Brothers" начала процедуру банкротства.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации, бренд был основан в 1818 году и занимался поставкой одежды для американских политиков, спортсменов, голливудских звезд и бизнесменов.

Отмечается, что компания начала испытывать серьезные финансовые трудности во время пандемии коронавирусной инфекции. Во время карантина спрос на продукцию Brooks Brothers рухнул.

Ранее мы писали о том, что из-за коронавируса отменили показ мод во Франции. Событие должно было состояться в конце июня.