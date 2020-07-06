Украине грозит банкротство из-за отставки Смолия - СМИ [ Редактировать ]
Украина снова находится под угрозой банкротства из-за отставки главы Национального банка Якова Смолия. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.
Неожиданная отставка Смолия привела к остановке выпуска 12-летний еврооблигаций с доходностью от 7,3 до 7,4% на сумму $1,75 млрд. Ожидалось, что они будут размещены на Лондонской бирже через инвестиционные банки Goldman Sachs и JP Morgan в среду, 8 июля.
Старые облигации с истекающим сроком погашения на сумму в $17 млрд нужно будет рефинансировать уже в этом году. Издание сообщает, что официальному Киеву необходимо или найти деньги на погашение займа или договориться с кредиторами о его реструктуризации.
После резкого снижения экономического производства в результате аннексии Россией украинского полуострова Крым и начала поддерживаемой Москвой войны на востоке Украины в 2014 году Украина смогла "выжить" в финансовом отношении только благодаря помощи Международного валютного фонда (МВФ).
В разгар коронакризиса МВФ вновь помог Украине с программой на миллиард долларов. Только благодаря этой резервной стабилизационной кредитной линии Украина может выпускать жизненно необходимые государственные займы и облигации.
Отставку Смолия в Handelsblatt связывают с давлением со стороны бизнесмена и экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского, который "потерпел унизительное поражение", когда Верховная Рада 13 мая приняла так называемый "Антиколомойский" банковский закон.
Ранее сообщалось, что в СМИ назвали кандидатов на пост главы Нацбанка.
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