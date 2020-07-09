Правоохранители задержали человека, который пытался дать взятку главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Злоумышленник предлагал взятку в размере $800 тыс. за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продление действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой. Коррупционера задержали сразу после того, как он принес первые $200 тыс. Следственные действия продолжаются.

После спецоперации глава Фонда госимущества опубликовал у себя в соцсети следующее сообщение:

Сколько их предупреждай, а они все лезут и лезут со своими взятками. Мне казалось, что история со взяткой в 5 млн долларов, которую мне пытались дать осенью, была очень поучительной. Но нет. Таки надо было на себе проверить принципиальность руководителя Фонда госимущества. Проверили? И как вам результат? Так заканчиваться каждая история с попыткой дать мне взятку. Услышьте меня в этот раз: не надо!

В НАБУ отметили, что это уже вторая попытка подкупа главы Фонда госимущества. В ноябре 2019 года двое "решал" пришли "купить" должность директора Одесского припортового завода за $5 млн. Их задержали, когда они принесли задаток в размере $50 тыс.

Ранее сообщалось, что в сети набирает обороты коррупционный скандал вокруг главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко.