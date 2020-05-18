Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко может быть в ближайшее время уволен, пишет со ссылкой на анонимного высокопоставленного собеседника журналист, экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец на своем сайте PLTCS.

"Когда именно его "попросят" - непонятно. Но понятно, что это произойдет уже довольно скоро. Поэтому, по словам моего собеседника, Сенниченко практикует старый добрый метод: "коси, коса, пока роса", - заявил Лямец.

Он утверждает, что как и во времена премьера Владимира Гройсмана, руководителями госпредприятий "без конкурса ставят странных людей, и те осваивают схемы. Качество управления - крайне низкое. Интересы государства - не соблюдаются".

В качестве примера он приводит ситуацию на Одесском припортовом заводе, где "уже не Дмитрий Фирташ, а другие дельцы гоняют давальческие схемы, загоняя завод в долги. А "Центрэнерго" и госшахты теперь "осваивает" не Игорь Кононенко, а Игорь Коломойский".

Самым вопиющим примером руководства Сенниченко Лямец считает ситуацию на Объединенной горно-химической компании, где, по его мнению, ФГИ лоббирует интересы российских компаний.

"После прихода [президента Украины Владимира] Зеленского очень похоже, что россияне вернули себе ОГХК через своего старого партнера - компанию Glencore", - пишет он.

Лямец отметил, что Сенниченко отрицает любую связь между назначением в ОГХК выходца из Glencore Питера Дэвиса и планами продать ОГХК в пользу Glencore.

"Наоборот, он говорит, что на компанию претендуют 16-18 покупателей, в том числе международные. Раньше было 12-14. Остапа несет, масштабы растут", - отметил журналист.

Он заявил, что Сенниченко нужно менять вместе с командой, которая отвечает за управление государственными предприятиями, и добавил, что есть признаки того, что нужно открывать уголовные дела по факту хищений.

Сенниченко стал главой ФГИ 19 сентября 2019 года. До этого работал в "Укрпоште".

Согласно закону Украины "О Фонде государственного имущества Украины", глава ФГИ назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады Украины.