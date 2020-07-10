"Становится хуже": в Киеве могут вернуть жесткий карантин [ Редактировать ]
В Киеве каждое четвертое заведение нарушает правила карантина. В столице ухудшается эпидемиологическая ситуация и могут вернуть жесткий карантин.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на онлайн-брифинге.
Правоохранители проверяют учреждения на выполнение карантинных правил. За последние несколько дней проверили более 430 заведений. В результате были составлены 107 административных протоколов.
"А потом у нас люди спрашивают, откуда такая заболеваемость коронавирусом?", - добавил Кличко.
Кроме того, из-за грубых нарушений было принято решение о закрытии четырех ночных клубов в Киеве. Как напомнил Кличко, было разрешено работать после 22:00 только ресторанам и кинотеатрам, а не ночным клубам и развлекательным заведениям.
Как сообщил мэр, за минувшие сутки заразились 118 человек. Четверо из них - медики. Всего в Киеве 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 2033 человек выздоровели.
Читайте также последнюю статистику о зараженных коронавирусом в Украине.
по теме
Не прошел стажировку: мужчина расстрелял начальника
Во вторник, 7 июля, в Киеве полиция задержала подозреваемого за покушение на убийство
Почти 1000: в Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19
За сутки обнаружены 994 инфицированных
Новые правила: как будут работать рестораны в Киеве
Так, в распоряжении описаны и правила работы кафе
Резкий всплеск COVID-19: глава МОЗ лично проверит Львовскую область
В регионе за прошедшие сутки было подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусом