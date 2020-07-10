По состоянию на утро пятницы, 10 июля, коронавирус в Украине преодолел психологическую отметку в 52 тысячи человек (+819 зараженных человек за сутки).

Всего вирус в нашей стране диагностировали у 52 043 человек, сообщили в Минздраве.

Кроме того, за 9 июля умерли еще 18 человек, всего 1 345 смертельный случаев. А выздоровели 1 016 пациентов.

За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 выявили в Закарпатской области, Киеве и Львовской области.

Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.