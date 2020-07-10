Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик заявил, что на Донбассе наблюдается пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной возле линии соприкосновения. Он призывает стороны принять надлежащие меры, чтобы воплотить свои политические обязательства на практике.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Как сообщается, с 4 апреля до 20 июня СММ ОБСЕ зафиксировала более 1300 нарушений режима прекращения огня с применением вооружений, которое должно было быть отведено согласно с минскими соглашениями. Также Чевик заявил, что увеличение количества военной техники наблюдается в жилых районах и вблизи них.

"В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, среди которых 21 - в результате обстрелов", - сказал глава Миссии.

Также он добавил, что в результате обстрелов за этот период было повреждено 40 общественных и частных объектов. В частности школы, церкви, жилые дома. Кроме того, на оккупированных территориях стали все больше ограничивать передвижения СММ. Также глава Миссии осуждает инциденты, которые и дальше встречаются с сотрудниками и техническими средствами ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Украина назвала потери за годы войны на Донбассе.