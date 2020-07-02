Украина назвала потери за годы войны на Донбассе [ Редактировать ]
С начала военного конфликта на востоке Украине погибли 3 094 украинских военнослужащих, почти 12 тысяч получили ранения. Как сообщает "Укринформ", об этом во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ сообщил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.
Также война на Донбассе унесла жизни 3353 мирных жителей, а более 7 тысяч были ранены. При этом около 1,8 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами.
Только в июне 2020 года на фронте под обстрелами боевиков погибли четверо украинских военнослужащих. Столько же воинов отдали жизнь за родину и в мае. Жизни еще двоих унес несчастный случай во время учений, а командир танковой бригады умер из-за оторвавшегося тромба.
Как сообщалось ранее, в июне 2020 года потери боевиков на Донбассе составили 42 человека убитыми и 58 ранеными.
по теме
В сети появилось видео уничтожения снайпера боевиков на Донбассе
Украинские бойцы получили новейшее устройство, которое позволяет выявлять снайперов противника
В штабе озвучили потери противника на Донбассе в июне (видео)
В июне боевики в Донецкой и Луганской областях потеряли убитыми и ранеными около ста человек
На Донбассе погиб украинский военнослужащий, трое ранены
27 июня боевики на востоке Украины 12 раз нарушали режим прекращения огня
Біля Попасної продовжуються обстріли
Один український військовий поранений внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За минулу добу російські окупанти 5 разів порушували режим тиші
Оборонців Пісків та Авдіївки накривали вогнем кулеметів
Один український військовий поранений внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За минулу добу російські окупанти п'ять разів порушували режим тиші