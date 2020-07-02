С начала военного конфликта на востоке Украине погибли 3 094 украинских военнослужащих, почти 12 тысяч получили ранения. Как сообщает "Укринформ", об этом во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ сообщил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.

Также война на Донбассе унесла жизни 3353 мирных жителей, а более 7 тысяч были ранены. При этом около 1,8 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами.

Только в июне 2020 года на фронте под обстрелами боевиков погибли четверо украинских военнослужащих. Столько же воинов отдали жизнь за родину и в мае. Жизни еще двоих унес несчастный случай во время учений, а командир танковой бригады умер из-за оторвавшегося тромба.

Как сообщалось ранее, в июне 2020 года потери боевиков на Донбассе составили 42 человека убитыми и 58 ранеными.