Жуткие вандалы: девушки сломали окно поезда (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 9 июля, две девушки сломали окно вагона пригородного поезда № 6044 "Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный", содеянное они засняли на камеру. Видео инцидента публикует пресс-служба "Укрзализныци".
"Свои "игры" юные вандалы снимали на видео и выкладывали "сторис" в социальную сеть Instagram. Надеемся, что Национальная полиция Украины отреагирует на этот случай", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что пассажиров поезда "Укрзализныци" затопило.
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