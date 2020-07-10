В четверг, 9 июля, две девушки сломали окно вагона пригородного поезда № 6044 "Пятихатки-Стыковая - Днепр-Главный", содеянное они засняли на камеру. Видео инцидента публикует пресс-служба "Укрзализныци".

"Свои "игры" юные вандалы снимали на видео и выкладывали "сторис" в социальную сеть Instagram. Надеемся, что Национальная полиция Украины отреагирует на этот случай", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что пассажиров поезда "Укрзализныци" затопило.