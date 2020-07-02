Пассажиров поезда "Укрзализныци" затопило (видео) [ Редактировать ]
Пассажиров одного из вагонов поезда "Укрзализныци", который следовал по маршруту Апостолово - Херсон, затопило дождем.
Видеоролик инцидента выложили в соцсети.
На видео видно, что дождевая вода не просто капает, а буквально заливает вагон.
Под видеороликом пользователи оставили гневные комментарии. Они возмущаются, что цены на билеты "Укрзализныця" постоянно поднимает, однако совершенно не заботится о создании комфортных условий для пассажиров.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает поезда к курортным городам.
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