Пассажиров одного из вагонов поезда "Укрзализныци", который следовал по маршруту Апостолово - Херсон, затопило дождем.

Видеоролик инцидента выложили в соцсети.

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На видео видно, что дождевая вода не просто капает, а буквально заливает вагон.

Под видеороликом пользователи оставили гневные комментарии. Они возмущаются, что цены на билеты "Укрзализныця" постоянно поднимает, однако совершенно не заботится о создании комфортных условий для пассажиров.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает поезда к курортным городам.