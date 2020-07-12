7 украинских областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

По информации, новой областью с высокими показателями COVID-19 стала Винницкая. Сейчас уровень составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заражения.

Отмечается, что по состоянию на 12 июля карантин ослабить не могут:

Винницкая область;

Ровенская область;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Черниговская область;

Тернопольская область.

Ранее мы писали, что в Киеве могут ужесточить карантинные ограничения. В столице ухудшается эпидемиологическая ситуация.