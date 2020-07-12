В Украине увеличилось количество "коронавирусных" областей [ Редактировать ]
7 украинских областей не готовы к ослаблению карантинных ограничений.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
По информации, новой областью с высокими показателями COVID-19 стала Винницкая. Сейчас уровень составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заражения.
Отмечается, что по состоянию на 12 июля карантин ослабить не могут:
- Винницкая область;
- Ровенская область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Черниговская область;
- Тернопольская область.
Ранее мы писали, что в Киеве могут ужесточить карантинные ограничения. В столице ухудшается эпидемиологическая ситуация.
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