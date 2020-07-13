Кровавое ДТП под Киевом: что ждет убийцу четырех людей [ Редактировать ]
В понедельник, 13 июля, водителю, устроившему ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, будет сообщено о подозрении и он будет задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас он находится в больнице "скорой" в спецпалате для задержанных. Об этом рассказывает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Суд, скорее всего, будет завтра, но в каком формате, еще неизвестно, потому что подозреваемый получил травмы. Если его состояние позволит, он будет доставлен в суд. Возможно, судебное заседание состоится в режиме видеоконференции.
В прокуратуре добавили, что в связи с большим количеством погибших уголовное производство начато по части 3 статьи 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких людей).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, на Старообуховской трассе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.
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