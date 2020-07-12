Смертельное ДТП: пьяный водитель мгновенно убил троих людей (видео) [ Редактировать ]
На Старообуховской трассе, что под Киевом, 12 июня произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai. Об этом сообщает "Киев Оперативный"
Стоит отметить, что по предварительным данным в результате аварии погибли двое взрослых и 8-летняя девочка, которые ехали в Hyundai.
Еще двое пассажиров Hyundai - мальчики 10 и 12 лет, госпитализированы в критическом состоянии.
Очевидцы говорят, что водитель Mercedes, который вылетел на встречную полосу, находился в нетрезвом состоянии и имел признаки наркотического опьянения.
Все подробности аварии, а также данные и детали о потерпевших и водителе - уточняются.
Как сообщает "Обозреватель", люди пытались устроить самосуд водителю Mercedes.
Напомним, ранее в Днепре произошло жуткое ДТП.
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