Від першого вересня усім медпрацівникам збільшать зарплату. Йдеться про медиків вторинної та третинної ланки, повідомив міністр охорони здоров'я України. За словами Максима Степанова, кошти на це вже передбачені в бюджеті, а підвищення, обіцяє міністр, буде істотним.

Крім того, до кінця року держава профінансує екстрену медичну допомогу. На це виділено один мільярд 260 мільйонів гривень.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: