Українським медикам збільшать зарплату - Максим Степанов [ Редактировать ]
Від першого вересня усім медпрацівникам збільшать зарплату. Йдеться про медиків вторинної та третинної ланки, повідомив міністр охорони здоров'я України. За словами Максима Степанова, кошти на це вже передбачені в бюджеті, а підвищення, обіцяє міністр, буде істотним.
Крім того, до кінця року держава профінансує екстрену медичну допомогу. На це виділено один мільярд 260 мільйонів гривень.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ці кошти підуть, перш за все і на підвищення зарплати, і на зміцнення матеріально-технічної бази, яка є на станціях екстреної допомоги. Окремо в цьому бюджеті 992 млн грн - на придбання машин екстреної медичної допомоги. Ми плануємо придбати близько 400 авто, які будуть розподілені між областями.
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