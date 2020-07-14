Верховна Рада легалізувала азартні ігри [ Редактировать ]
Верховна Рада легалізувала гральний бізнес. Депутати схвалили доопрацьований законопроєкт у другому читанні. Закон дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. І не ближче ніж за 500 метрів від шкіл та дитсадків.
А мінімальний вік гравців не менше 21го. Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. І забороняє резидентам держави-агресора мати гральний бізнес на території України.
Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема, забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.
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