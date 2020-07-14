Бэнкси "населил" подземку зараженными коронавирусом крысами (видео) [ Редактировать ]
Культовый уличный художник Бэнкси создал новое граффити в лондонском метро. Он разрисовал целый вагон чихающими крысами, распространяющими вокруг себя COVID-19 в виде зеленых облаком.
Видео с новой работой художник, личность которого не установлена до сих пор, опубликовал в Instagram. "Если не носишь маску - ты не понимаешь", - подписал Бэнкси пост.
Всего за два часа пост Бэнкси, посвященный мерам предосторожности во время пандемии коронавируса, набрал 1,2 млн просмотров.
. . If you don’t mask - you don’t get.
Допис, поширений Banksy (@banksy)
Ранее сообщалось, что картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи.
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