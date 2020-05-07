Культовый уличный художник Бэнкси написал новую картину, посвященную медработникам, которые борются с пандемией коронавируса. Она появилась возле отделения неотложной помощи больнице Саутгемптон в английском графстве Хэмпшир. Ее фото Бэнкси выложил в своем Instagram и сопроводил комментарием - "Правила игры меняются".

На одноцветном полотне размером один квадратный метр изображен мальчик, сидящий возле мусорной корзины, в которую свалены игрушки Бэтмена и Человека-паука. У малыша новый любимый супергерой - игрушечная медсестра. Она одета в защитную маску, а сзади у нее развивается плащ, как у супергероя. Руку она вытянула вперед, на манер Супермена. Спереди ее белый фартук украшает красный крест. Это единственная цветная деталь на картине.

Как сообщает BBC News, художник, личность которого не установлена до сих пор, оставил сотрудникам больницы записку: "Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым".

Картина провисит в больнице до осени, после чего будет выставлена на аукцион, чтобы собрать средства для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Напомним, что Великобритания стала лидером в Европе по количеству смертей от коронавируса, обогнав Италию.