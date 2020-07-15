В среду, 15 июля, Космические силы вооруженных сил США запустили на орбиту ракету-носитель Minotaur-4 с четырьмя секретными спутниками. В NASA сообщили, что запуск был осуществлен в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Запуск провели с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, в 09:46 по времени Восточного побережья США (16:46 по Киеву).

Запуск миссии NROL-129 предназначен для выполнения задач Национального управления военно-космической разведки по предоставлению разведывательных данных высокопоставленным политикам США, разведывательному сообществу и министерству обороны.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретных американских спутников в рамках миссии NROL-129 не сообщается.

Запуск стал первым, проводимым под управлением недавно сформированных Космических сил США с космодрома NASA Уоллопс.

Четырехступенчатая ракета-носитель Minotaur-4 разработана корпорацией Northrop Grumman на базе выведенной из эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper. Она способна доставлять на низкую околоземную орбиту высотой 185 км полезную нагрузку массой до 1725 кг.

Ранее сообщалось, что SpaceX начинает строить плавучий космодром.