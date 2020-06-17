SpaceX начинает строить плавучий космодром (видео) [ Редактировать ]
Американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска начала найм инженеров для строительства оперативного морского ракетного комплекса. Ознакомиться со списком вакансий и требованиями можно тут.
Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал объявление о найме сотрудников у себя в Twitter. По его словам, с плавучего космодрома будут запускать сверхтяжелые ракеты для полетов на Луну и Марс, а также пилотируемые космические корабли нового поколения Starship для гиперзвуковых полетов на Земле.
В SpaceX утверждают, что с помощью Starship путешествие из любой точки планеты в другую займет не более часа. Строительство и испытание прототипов корабля ведется на частном космодроме SpaceX в Бока-Чика.
Илон Маск сообщил, что испытательные полеты Starship начнутся через 2-3 года.
Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 58 спутниками Starlink.
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