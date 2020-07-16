Менеджмент японского концерна Nissan представил новый логотип, который символизирует 20-летние изменения.

Об этом сообщает Car and Driver.

По информации, работа над новой эмблемой началась еще три года назад, однако только сейчас "цифровизация" современного мира позволила выбрать окончательный вариант. Он содержит надпись, а также полукруг, с которым не соприкасается.

Отмечается, что новую эмблему первым получит электромобиль Nissan Ariya, на котором она будет подсвечена светодиодами.

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