Автоконцерны Audi и Mercedes Benz выпустили книжки с раскрасками для тех автолюбителей, которые сидят на карантине.

Об этом сообщает Motor1.

По информации, компании решили таким образом развлечь людей, вынужденных оставаться в квартирах.

Фото: Motor1

Известно, что раскраска представлена в PDF-формате, картинки из которой на выбор можно распечатать или разрисовать в компьютерной программе.