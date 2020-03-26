Mercedes и Audi разработали линейку "карантинных" раскрасок [ Редактировать ]
Фото: машина/ Рено
Автоконцерны Audi и Mercedes Benz выпустили книжки с раскрасками для тех автолюбителей, которые сидят на карантине.
Об этом сообщает Motor1.
По информации, компании решили таким образом развлечь людей, вынужденных оставаться в квартирах.
Фото: Motor1
Известно, что раскраска представлена в PDF-формате, картинки из которой на выбор можно распечатать или разрисовать в компьютерной программе.
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