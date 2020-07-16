Зеленский выступил против карантина [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против продления карантинных ограничений в стране больше, чем на месяц.
Об этом глава государства заявил во время селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов.
По его словам, бизнес и экономика должны работать, а не стоять на месте.
Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более.
Отмечается, ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.
Ранее мы писали, что Кабмин планирует продлить карантинные ограничения на территории Украины еще на месяц.
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