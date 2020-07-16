Президент Украины Владимир Зеленский высказался против продления карантинных ограничений в стране больше, чем на месяц.

Об этом глава государства заявил во время селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов.

По его словам, бизнес и экономика должны работать, а не стоять на месте.

Не надо спешить с продолжением карантина надолго, надо действовать за развитием ситуации. Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продолжаем на месяц, но не более.

Отмечается, ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

Ранее мы писали, что Кабмин планирует продлить карантинные ограничения на территории Украины еще на месяц.