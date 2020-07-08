Украина намерена разрешить экспорт медицинских масок - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский допустил, что Украина может разрешить экспорт медицинских масок за границу. Такого же мнения придерживается главный санитарный врач Виктор Ляшко. Об этом Зеленский и Ляшко заявили в ходе встречи с представителями бизнеса Черновицкой области.
"По поводу больниц, которые принимают заболевших COVID-19 - у нас там все нормально. По поводу аптек, мне кажется, тоже уже неплохо. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию... Может уже пришло время", - сказал президент, отметив, что страна должна быть готова ко второй волне коронавируса.
В свою очередь, Ляшко допустил, что правительство может позволить квотную продажу масок за границу в ближайшее время.
Мы сейчас как раз и собираем потребность по всем учреждениям здравоохранения для того, чтобы они четко сказали план, который они предусматривают по закупке средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эту потребность, мы оцениваем вместе с Минэкономики собственное производство и, возможно, в ближайшее время позволим квотный принцип продажи и экспорта масок.
Ранее мы писали, что ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19.
А также министр здравоохранения Украины сделал заявление на счет смертности от коронавирусной инфекции в стране.
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