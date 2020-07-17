В Украине можно увидеть редчайшую комету: что нужно делать и как искать (фото) [ Редактировать ]
Мимо Земли проносится редчайшая комета Neowise. Ее хвост стал длиннее и прекрасно виден на ночном небе. Фотограф заснял пролетающую комету и показал снимки в Facebook. Кадры были сделаны у реки Трубеж в Барышевке.
В 2 часа я уже был на локации и любовался уникальной красотой космической странницы. Я планировал снять еще и таймлапс, но успешно забыл пультик дома, придется снова возвращаться. В этот раз погода не баловала туманом, и я решил немного оживить пейзаж - взял дома палатку и поснимал ее с кометой. Получилось необычно. Внутри лежал телефон со включенным фонариком.
Мужчина отмечает, что в ближайшие несколько дней будут лучшие условия для наблюдения за кометой. Она будет видна с 23.30 до 3.30 (по Киеву).
Также он дал пару советов, как найти комету.
1. Нужно выбраться на открытое пространство, лучше по-дальше от города (чтобы не мешали городские огни). Комета будет низко над горизонтом.
2. Она появляется над горизонтом в 23.30, но лучше начинать наблюдения ближе к часу ночи, когда она немного поднимется. Примерно в 3.30 она исчезнет в наступающих сумерках.
3. Как найти - сейчас она практически прямо на севере (ищите мох на деревьях), левее от восхода солнца. Вы не сможете ее не увидеть, хвост отлично заметен на ночном небе.
4. Облака - зло, они не дадут вам увидеть комету, поэтому если есть облачность, ждите просвет.
5. Как ее снять. Сейчас подойдет любая оптика, сегодня я снимал исключительно на Tokina 24-70. Если хотите снять крупный план, используйте оптику от 100мм. Первые кадры сняты на ISO 4000 и с выдержкой 15 секунд. По мере светления неба ISO и выдержку уменьшал. Последние кадры были на ISO 640 и выдержкой 5 секунд. Можно даже на телефон снять, только хорошо его зафиксируйте.
Ранее сообщалось, что NASA впервые в истории попытается сбить с курса астероид.
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