Новая комета под названием SWAN приблизилась на минимальное расстояние к Земле. Она находится в 84 млн км от нашей планеты, и в южном полушарии ее можно наблюдать невооруженным глазом.

Ожидается, что в конце мая комета приблизится к Солнцу, пишет The New York Times.

Читайте также Есть ли жизнь на Марсе: на планете обнаружили загадочные пещеры

"Я предполагаю, что она снова взорвется, прежде чем окончательно распадется", - говорит астроном-любитель из Австралии Майкл Маттиаццо, который первый заметил комету и наблюдал два всплеска ее яркости.

Небесное тело было открыто Маттиаццо 11 апреля. Внимание исследователя привлекли фотографии от 25 марта, сделанные прибором-измерителем солнечного ветра SWAN (Solar Wind ANisotropies instrument), установленным на борту космического аппарата SOHO. На этих снимках астроному удалось обнаружить новое небесное тело с зеленым хвостом, которое оказалось кометой.

Космический корабль SOHO был запущен в 1995 году для изучения Солнца и солнечного ветра. Его снимки космического неба привели к открытию более 3 тыс. комет.

Ранее сообщалось, что зонд NASA приблизился к астероиду Бенну на расстояние 75 метров.