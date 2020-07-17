Масштабные учения: Украина готовит ответ России [ Редактировать ]
В пятницу, 17 июля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Рады министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина намерена одновременно с Россией провести военные учения осенью.
Он напомним, что Россия планирует в конце сентября провести учения "Кавказ-202"0, а Украина проведет в эти же сроки учения при участии НАТО "Объединенные усилия-2020".
Этот симметричный ответ покажет готовность ВСУ к предоставлению достойного отпора любым попыткам со стороны России обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия.
По его словам, в рамках Объединенных усилий-2020"планируют проверить способность Генштаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО, а также способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.
Во время учений проведут боевые стрельбы с зенитно-ракетными комплексами и с самолетами военно-воздушных сил, с сухопутными войсками и т.п. на полигонах, расположенных на юге Украины.
Также он заверил, что угрозы нападения на Херсонскую область из аннексированного Крыма нет. "На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок", - отметил он.
Также министр перечислил мероприятия, которые осуществляются ВСУ, направленные на предупреждение обострения обстановки.
"Усиление ведения разведки, осуществляются мероприятия по ротации войск, уточнены задачи, организовано тесное взаимодействие с Национальной гвардией, Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины. Учитывая упомянутое, военные части, подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задания в составе операции Объединенных сил и вдоль административной границы Автономной республики Крым, готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы вдоль государственной границы Украины", - рассказал он.
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