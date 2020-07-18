З 2013 по 2020 роки із державної власності в приватну вивели майже 700 тисяч гектарів земель. Із них 570 тисяч гектарів передали для ведення сільського господарства. 445,5 тисяч українців в рамках безоплатної приватизації отримали земельні ділянки. Про це заявив очільник Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

Менше ніж за рік в Україні заплановано відкриття обороту земель сільськогосподарського призначення відповідно до реалізації земельної реформи. Держгеокадастр наразі готується до змін і займається налагодженням земельних відносин - повідомив Лещенко. Зараз проводиться аудит безоплатно переданих земель у приватну власність за останніх сім років. Підприємство створює єдину базу з регіональних управлінь та кадастрів із переліком всіх громадян України, які приватизували земельні ділянки до 2 га.

Динаміка безоплатної приватизації в державі така, що кожен наступний рік збільшувалися приватизації. У 2013 році - це було близько 45 тисяч гектарів, у 2014 - 76 тисяч, у 2016 - 85 тисяч гектарів були виведені з держвласності. 2017 рік став рекордним - тоді приватизували 144 тисячі гектарів. Протягом семи років ніхто не проводив аудит.

За словами Лещенка, уже є 10 тисяч наказів про землі із подвійною приватизацією. Усі дані оприлюднять в єдиній базі й тоді розкриються земельні схеми. Очільник відомства зазначає, поширена практика приватизації в Україні була такою, коли різні громадяни отримували безоплатні ділянки в одному масиві й передавали їх в одні руки. Такі приклади вже виявили в Харківській, Херсонській, Вінницькій і Київській областях.

Раніше повідомлялося, що Рада відкрила доступ до даних Геокадастру.