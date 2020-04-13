13 апреля на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", который открывает доступ к геокадастру. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как сказано в объяснительной записке, цель данного документа - "сформировать современную систему обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации; обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров, открытие в сети Интернет геопространственных данных и метаданных, создаваемых в публичном секторе, а также предприятиями - монополистами".

Открытый и бесплатный доступ к данным кадастра земель будет обеспечиваться при помощи официального сайта национального геопортала.

За нарушение прав граждан на геопространственные данные и метаданные предусмотрен штраф в размере 100-150 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн - ред.).