Чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой (фото) [ Редактировать ]
Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла, выпав из окна с 6-го этажа. Тело обнаружили под окнами ее дома в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Инцидент произошёл в ночь на18 июля. Известно, что Екатерина страдала затяжной депрессией. В последнее время она выступала в Канаде, но там получила спортивную травму и вернулась в Россию.
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера не складывалась. Александровская даже обращалась к психологам, но они, к сожалению, помочь ей не смогли.
В час ночи 18 июля она выпрыгнула из окна, оставив предсмертную записку, в которой было всего лишь одно слово: "Люблю".
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что непобедимый американский боксер погиб в ДТП.
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