Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла, выпав из окна с 6-го этажа. Тело обнаружили под окнами ее дома в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Инцидент произошёл в ночь на18 июля. Известно, что Екатерина страдала затяжной депрессией. В последнее время она выступала в Канаде, но там получила спортивную травму и вернулась в Россию.

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера не складывалась. Александровская даже обращалась к психологам, но они, к сожалению, помочь ей не смогли.

В час ночи 18 июля она выпрыгнула из окна, оставив предсмертную записку, в которой было всего лишь одно слово: "Люблю".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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