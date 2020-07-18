Великобритания засекретит статистику по смертям от COVID-19 [ Редактировать ]
Великобритания публикацию ежедневной статистики по летальным исходам от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.
Это решение связано с указанием Кабинета министров о пересмотре методов подсчета данных из-за опасений, что данные о смертях от COVID-19 могут быть преувеличены.
Академики пришли к выводу, что метод Агентства здравоохранения Англии (Public Health England), с помощью которого ведут подсчет статистики по COVID-19, может быть ошибочен. В связи с этим в Англии ситуация с инфекцией намного хуже, чем в других британских регионах.
Министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок в пятницу, 17 июля, распорядился пересмотреть расчеты PHE после того, как ученые заявили, что пациенты, которые дали положительный результат на коронавирус, но были успешно вылечены, по-прежнему считаются умершими от COVID-19, "даже если у них был сердечный приступ или он был сбит автобусом три месяца спустя".
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирусом заболели 294,8 тыс. людей, 45,3 тыс. - умерли.
Ранее сообщалось, что в Великобритании коронавирус оставил без работы миллионы людей.
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