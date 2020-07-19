Управление старением: ученые сделали ошеломляющее заявление [ Редактировать ]
Ученые из США обнаружили главные механизмы старения.
Об этом пишет Phys.org.
По информации, в ходе исследования, эксперты обнаружили, что клетки с одинаковым генетическим материалом и в той же среде могут стареть совсем по-разному, по различным молекулярным и клеточным траекториям.
Использовав микрогидродинамику, компьютерное моделирование и другие методы мы обнаружили, что примерно половина клеток стареют в процессе постепенного снижения стабильности ядрышка, региона в ядерной ДНК, где производятся основные компоненты белковых “фабрик”. А другая половина стареет в результате дисфункции митохондрий, энергетических станций клетки.
Отмечается, что исследователи вскоре планируют начать разработку препаратов, которые замедлят процесс старения организма.
Читайте также, назван продукт, значительно ускоряющий процесс старения и разрушает именные силы организма.
по теме
Рождение "смерти": стало известно происхождение коронавируса
Ученые сделали шокирующее заявление
Известный продукт способен дать защиту от рака
Он очень богат специфическим белком, который борется с онкологическими заболеваниями
"Смерть" длиною в жизнь: в США исполнили перенесенный приговор
Мужчина не понимал, за что получил столь суровое наказание
В США "двоечнице" грозит тюремное заключение
Девочка не выполняла школьные домашние задания