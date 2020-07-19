Ученые из США обнаружили главные механизмы старения.

Об этом пишет Phys.org.

По информации, в ходе исследования, эксперты обнаружили, что клетки с одинаковым генетическим материалом и в той же среде могут стареть совсем по-разному, по различным молекулярным и клеточным траекториям.

Использовав микрогидродинамику, компьютерное моделирование и другие методы мы обнаружили, что примерно половина клеток стареют в процессе постепенного снижения стабильности ядрышка, региона в ядерной ДНК, где производятся основные компоненты белковых “фабрик”. А другая половина стареет в результате дисфункции митохондрий, энергетических станций клетки.

Отмечается, что исследователи вскоре планируют начать разработку препаратов, которые замедлят процесс старения организма.

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