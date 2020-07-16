Население Земли достигнет своего максимума к 2064 году. К такому выводу пришли ученые из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон. Результаты их исследования опубликованы в журнале Lancet.

К 2046 году на планете будет 9,7 млрд людей. Затем численность населения будет снижаться. К 2100 году она опустится до 8,8 млрд человек.

Ожидается, что к 2100 году население 23 стран, включая Испанию, Португалию, Италию, Таиланд, Южную Корею и Японию, сократится вдвое.

Китай, который в настоящее время является самой густонаселенной страной в мире, через четыре года достигнет пика в 1,4 млрд человек, а к 2100 году его население сократится до 732 миллионов. Самой населенной страной мира станет Индия.

При этом к 2100 году население стран Африки к югу от Сахары утроится и составит более 3 млрд человек. Нигерия станет второй по величине страной в мире с населением 791 млн. Что касается Украины, то с 44 млн в 2017-м, население сократится до 17 млн к 2100 году.

Вместе со снижением популяции человечество ожидает демографический "перекос" - возрастет число пожилых людей и снизится количество детей. Количество детей в возрасте до 5 лет снизится с 681 млн в 2017 году до 401 млн в 2100-м. Число людей старше 80 лет возрастет с 141 млн в 2017-м до 866 млн в 2100 году.

Такие процессы объясняются доступностью образования и средств контрацепции, а также возможностью работать для женщин, из-за чего многие выбирают карьеру вместо материнства.

Ученые подсчитали, что если коэффициент рождаемости (среднее число детей, которое рожает женщина - ред.) падает ниже примерно 2,1, то численность населения начинает уменьшаться. В 1950 году женщины в среднем рожали 4,7 ребенка. В 2017 году он составлял 2,4, а к 2100 году упадет ниже 1,7.

В данное время 183 из 195 стран имеют коэффициент рождаемости ниже уровня воспроизводства.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно сокращается население, ученые назвали причины.