В воздухе столицы зафиксировали повышенный уровень наличия вредных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации, в слое воздуха у земли накопились частицы вредных примесей.

"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, характер погоды 18 июля будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха", - отмечается в сообщении.

Известно, что над городом найдены повышенные уровни наличия диоксида серы и диоксида углерода.

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