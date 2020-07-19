В Киеве наблюдают сильное загрязнение воздуха [ Редактировать ]
Фото: Главред
В воздухе столицы зафиксировали повышенный уровень наличия вредных веществ.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации, в слое воздуха у земли накопились частицы вредных примесей.
"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, характер погоды 18 июля будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха", - отмечается в сообщении.
Известно, что над городом найдены повышенные уровни наличия диоксида серы и диоксида углерода.
Читайте также, в Киев лидировал в списке городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. В столице наблюдался 361 бал вредных частиц.
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