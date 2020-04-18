Киев лидирует в рейтинге загрязненных городов мира [ Редактировать ]
Столица Украины на первое место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом.
Об этом свидетельствует информация с сайта IQAir.
По их данным, на субботу, 18 апреля, загрязненность воздуха в Киеве составила 361 бал, что стало опасным уровнем, требующим ношения специальной фильтрующей маски.
Отмечается, что на втором месте в рейтинге стоит китайский город Шэньян, где наблюдается 146 баллов загрязненности, а также город Чиангмай, что в Таиланде, там регистрируют 142 балла.
Известно, что норма чистоты воздуха составляет 50 баллов.
Фото: IQAir
Ранее мы писали о том, что в Киев дошел дым и запах гари из Житомирской области. Сообщалось, что воздух в столице загрязнен продуктами горения из Чернобыльской зоны.
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