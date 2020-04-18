Столица Украины на первое место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом.

Об этом свидетельствует информация с сайта IQAir.

По их данным, на субботу, 18 апреля, загрязненность воздуха в Киеве составила 361 бал, что стало опасным уровнем, требующим ношения специальной фильтрующей маски.

Отмечается, что на втором месте в рейтинге стоит китайский город Шэньян, где наблюдается 146 баллов загрязненности, а также город Чиангмай, что в Таиланде, там регистрируют 142 балла.

Известно, что норма чистоты воздуха составляет 50 баллов.

Фото: IQAir

Ранее мы писали о том, что в Киев дошел дым и запах гари из Житомирской области. Сообщалось, что воздух в столице загрязнен продуктами горения из Чернобыльской зоны.