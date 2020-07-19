"Оригинально поздравил": сын Виталия Кличко удивил отца подарком [ Редактировать ]
Мэру Киева Виталию Кличко, 19 июня, исполнилось 49 лет. Самым оригинальным подарком для Кличко стал - подарок от старшего сына Егора, который заявил о своем желании баллотироваться в мэры Киева. Об этом Кличко написал на соей странице в Instagram.
Стоит отметить, что в конце своего сообщения Кличко поставил несколько смайликов, поэтому, соответствует ли заявление на самом деле действительности, не ясно.
Напомним, ранее Владимир Кличко попал на обложку Forbes.
Читайте также, Кличко призвал Раду присоединить поселок к столице.
по теме
Взрыв на Позняках: потерпевшим выделят 20 миллионов на ремонт новых квартир
Кличко рассказал о дальнейшей судьбе жильцов дома на Позняках
"Считаем Коцюбинское частью Киева": Кличко призвал Раду присоединить поселок к столице
Виталий Кличко считает, что Коцюбинское сегодня не входит ни в один из административных районов Киева и искусственно подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету
Смертельное ДТП: пьяный водитель мгновенно убил троих людей (видео)
На Киевщине пьяный водитель вылетел на встречную полосу и сразу убил 3 человека, еще 2 в критическом состоянии
В Украине существенно подорожает электричество: названа причина
Почему в Украине подорожает электричество
Отдых обернулся трагедией: двое подростков трагически погибли
На Тернопольщине двое подростков погибли во время купания в пруду