Мэру Киева Виталию Кличко, 19 июня, исполнилось 49 лет. Самым оригинальным подарком для Кличко стал - подарок от старшего сына Егора, который заявил о своем желании баллотироваться в мэры Киева. Об этом Кличко написал на соей странице в Instagram.

Стоит отметить, что в конце своего сообщения Кличко поставил несколько смайликов, поэтому, соответствует ли заявление на самом деле действительности, не ясно.

Напомним, ранее Владимир Кличко попал на обложку Forbes.

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