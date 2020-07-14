"Считаем Коцюбинское частью Киева": Кличко призвал Раду присоединить поселок к столице [ Редактировать ]
Поселок городского типа Коцюбинское должен стать частью Киева. Это, прежде всего, в интересах жителей самого поселка. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской горадминистрации.
Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Потому поселок городского типа является своеобразным анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним другим населенным пунктом. Коцюбинское сегодня не входит ни в один из административных районов Киева и искусственно подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету. Зато жители Коцюбинского пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы. Потому что фактически проживают в Киеве. И они должны иметь такие же права, что и киевляне. А не ехать в тот же Ирпень за получением справок и сервисов.
Виталий Кличко добавил, что жители поселка давно выступают за присоединение Коцюбинского к Киеву, а Киевсовет поддержал такое стремление.
Сегодня некоторые политики пытаются лоббировать присоединение Коцюбинского к Бучанскому району, что нелогично ни с территориальной, ни с инфраструктурной, ни с социально-экономической точки зрения. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву - исключительно за парламентом. И депутаты должны исходить исключительно из интересов жителей Коцюбинского, а не руководствоваться другими соображениями и мотивами.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада распустила депутатов сельсовета Коцюбинского.
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