Поселок городского типа Коцюбинское должен стать частью Киева. Это, прежде всего, в интересах жителей самого поселка. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской горадминистрации.

Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Потому поселок городского типа является своеобразным анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним другим населенным пунктом. Коцюбинское сегодня не входит ни в один из административных районов Киева и искусственно подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету. Зато жители Коцюбинского пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы. Потому что фактически проживают в Киеве. И они должны иметь такие же права, что и киевляне. А не ехать в тот же Ирпень за получением справок и сервисов.

Виталий Кличко добавил, что жители поселка давно выступают за присоединение Коцюбинского к Киеву, а Киевсовет поддержал такое стремление.

Сегодня некоторые политики пытаются лоббировать присоединение Коцюбинского к Бучанскому району, что нелогично ни с территориальной, ни с инфраструктурной, ни с социально-экономической точки зрения. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву - исключительно за парламентом. И депутаты должны исходить исключительно из интересов жителей Коцюбинского, а не руководствоваться другими соображениями и мотивами.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада распустила депутатов сельсовета Коцюбинского.