Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко попал на обложку авторитетного издания Forbes немецкой редакции.

Владимир опубликовал фото обложки в своем Instagram и поблагодарил редакцию за то, что они поддержали его вторую карьеру.

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"Жизнь – это борьба за чемпионство, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде, а у меня впереди еще 5. Спасибо Forbes Dach за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge, и компаниях, применяющих эти основные принципы.

Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождают меня на этом пути", - написал Кличко.

Ранее сообщалось, что программист из Николаева попал на обложку Forbes.