Кличко попал на обложку Forbes [ Редактировать ]
Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко попал на обложку авторитетного издания Forbes немецкой редакции.
Владимир опубликовал фото обложки в своем Instagram и поблагодарил редакцию за то, что они поддержали его вторую карьеру.
"Жизнь – это борьба за чемпионство, и я чувствую, что нахожусь в 7 раунде, а у меня впереди еще 5. Спасибо Forbes Dach за поддержку моей второй карьеры, основанной на моем методе #facethechallenge, и компаниях, применяющих эти основные принципы.
Спасибо всем моим союзникам, которые до сих пор сопровождают меня на этом пути", - написал Кличко.
Life is a championship fight and I feel like I’m in round 7 and still have 5 more to go!💪🏼💪🏼 Thank you @forbesdach for supporting my second career which is based on my method #facethechallenge and the companies applying the fundamentals. Thanks to all my allies who have accompanied me on this path thus far!🙏🏼🙏🏼 #facethechallenge #WYLLIT #careeraftercareer #teamklitschko #klitschko #forbes
Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)
Ранее сообщалось, что программист из Николаева попал на обложку Forbes.
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