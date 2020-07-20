Компания ASUS и бренд Republic of Gamers (ROG) объявили о начале продаж мощного геймерского ноутбука в Украине ROG Zephyrus Duo 15, созданного на базе новой процессорной платформы Intel.

Ноутбук представлен в ультратонком корпусе которого установлено два высококачественных дисплея.

В Zephyrus Duo 15 используется передовая система охлаждения Active Aerodynamic System (AAS) Plus, которая при раскрытии крышки ноутбука открывает в верхней части устройства большой воздухозаборник для повышения эффективности охлаждения.

Эта система также наклоняет в направлении пользователя вспомогательный сенсорный экран ROG ScreenPad™ Plus, устанавливая его под максимально удобным для работы углом.

Благодаря этой уникальной конструкции в тонком корпусе Zephyrus Duo 15 удалось поместить очень мощную конфигурацию, сочетающую в себе флагманский процессор Intel нового поколения Intel® Core i9-10980HK и видеокарту NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™ с 8 ГБ видеопамяти GDDR6.

ROG ScreenPad Plus

При открытии крышки ноутбука вспомогательный сенсорный экран ROG ScreenPad Plus наклоняется под углом 13° к пользователю для удобства просмотра изображения и взаимодействия с интерфейсом.

Плавное перемещение панели регулируется уникальным шарниром, который синхронизирует движение двух экранов с высокой точностью.

Чтобы предотвратить соприкосновение экранов при открытии крышки, шарнир имеет специальные направляющие, которые задерживают раскрытие дополнительного дисплея.

14,1-дюймовая панель в Zephyrus Duo 15 является самым большим вторым дисплеем, который когда-либо использовался в серийном игровом ноутбуке. Эта IPS-панель обладает широкими углами обзора и разрешением 3840 x 1100, а также может похвастать высокой пиксельной плотностью, благодаря чему обеспечивается воспроизведение мельчайших деталей.

Дополнительное экранное пространство предоставляет преимущества в различных сценариях. ROG ScreenPad Plus можно использовать для превращения основного дисплея в еще более комфортную среду для игр, игровых трансляций и создания контента.

Например, во время игры или просмотра фильма на него удобно вывести окно мессенджера или почтового клиента. Сенсорный экран также поддерживает активный стилус ASUS Pen.

ROG сотрудничает с разработчиками игр, такими как Techland, над оптимизацией игр под возможности ROG ScreenPad Plus. В частности, в игре Dying Light 2 на второй экран будет выводиться командный чат, а также сенсорные элементы управления для удобного переключения между предметами инвентаря и квестами.

В сотрудничестве с Overwolf разработаны дополнительные приложения для таких игр, как League of Legends, Fortnite и CS:GO, которые позволяют отображать на втором экране статистику в реальном времени, рекомендации и многое другое.

Создатели мультимедийного контента, использующие в своей работе видеоредактор Avid, смогут использовать ScreenPad Plus для отображения панелей инструментов, временной шкалы и справочных материалов, освобождая место на главном экране для проекта.

300 Гц

Zephyrus Duo 15 может быть оборудован одним из двух вариантов основного дисплея: на базе быстрой игровой панели с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс или на базе панели ультравысокого разрешения (4K UHD).

Дисплей с частотой обновления 300 Гц в состоянии дать энтузиастам киберспорта дополнительное преимущество над соперниками. Эта частота обновления превосходит рекомендованный для серьезных турниров стандарт, способствуя невероятно плавному отображению игровых сцен. Время отклика в 3 мс обеспечивает четкое изображение без размытия для точного отслеживания движущихся целей.

Для пользователей, работающих с графикой, предлагается дисплей с разрешением 4K UHD и цветовым охватом 100% Adobe RGB, воспроизводящий высококачественное изображение с максимальной детализацией.

Оба дисплея откалиброваны в фабричных условиях, а точность их цветопередачи подтверждает сертификат PANTONE® Validated. Они также поддерживают технологию NVIDIA® G-SYNC®.

На полной скорости

Скорость и плавность отображения игровой графики гарантирует новейшая видеокарта NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™. Благодаря усовершенствованному охлаждению и технологии ROG Boost графический процессор может достигать пикового значения тактовой частоты в 1330 МГц в режиме Turbo.

Революционная микроархитектура Turing™ графических процессоров GeForce RTX сочетает традиционные CUDA-ядра для программируемых шейдеров с RT-ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами для искусственного интеллекта.

Все это позволяет добиться в компьютерной игре более реалистичного освещения, затенения и отражений. Эта вычислительная мощность может также использоваться для ускорения выполнения других задач, от создания контента до 3D-моделирования и машинного обучения.

Для продуктивной работы

8-ядерный процессор Intel® Core™ i9 10-го поколения работает на тактовой частоте до 5,3 ГГц и благодаря технологии Hyper-Threading может задействовать до 16 параллельных потоков. Zephyrus Duo 15 готов к работе в многозадачном режиме, предлагая до 48 ГБ высокоскоростной оперативной памяти DDR4-3200.

Два твердотельных NVM-накопителя с интерфейсом PCIe® 3.0 x4 поддерживают конфигурацию RAID 0, которая обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к данным. Хранилище общей емкостью до 2 ТБ предоставляет геймерам и создателям контента возможность взять с собой библиотеку игр и профессиональное портфолио, куда бы они ни направлялись.

Порт USB-C™ с поддержкой Thunderbolt™ 3 предлагает универсальные возможности для подключения к ноутбуку широкого спектра современной периферии. Геймеры и разработчики контента могут использовать этот интерфейс для подключения высокоскоростного хранилища данных, внешней видеокарты, нескольких мониторов с последовательным подключением или мультифункциональной док-станции с помощью одного кабеля.

Обладая максимальной теоретической пропускной способностью до 40 Гбит/с, что в 4 раза выше, чем у USB 3.1 Gen 2, интерфейс Thunderbolt 3 справится с подключением нескольких требовательных к скорости интерфейса устройств и внешних дисплеев с разрешением до 8K.

Охлаждение

Для повышения эффективности теплоотвода, вместо стандартной термопасты на процессор Zephyrus Duo 15 наносится жидкий металл Thermal Grizzly. Нанесение такого материала – тонкая работа, обычно выполняемая вручную - она внедряется во всей линейке ноутбуков с процессорами Intel Core 10-го поколения H-серии.

В модуле охлаждения используется пять тепловых трубок, которые отводят теплоту от процессора, графического процессора и схемы питания. Каждый из четырех радиаторов имеет высокую плотность ребер для увеличения площади теплообмена.

Два вентилятора n-Blade обеспечивают циркуляцию воздуха с помощью сверхлегких лопастей, изготовленных из специального жидкокристаллического полимера, достаточно прочного, чтобы выдерживать высокие скорости вращения.

Портативный игровой ноутбук

Несмотря на мощную начинку, Zephyrus Duo 15 отличается очень тонким и легким корпусом, толщина которого составляет всего 20,9 мм, а масса – 2,4 кг. Прочный магниево-алюминиевый корпус устройства отличается четкими линиями и анодированной отделкой, которая придает ему профессиональный вид.

Читайте также Asus представил "заменитель" MacBook

Zephyrus Duo оборудован аккумулятором повышенной емкости 90 Вт·ч, что позволяет дольше работать за ноутбуком в автономном режиме. Благодаря поддержке технологии USB Power Delivery ноутбук способен заряжаться с помощью компактного адаптера питания с интерфейсом USB-C мощностью 65 Вт.

Если батарея разряжена и поблизости нет свободной розетки, пользователи могут подзарядить ноутбук от совместимого мобильного аккумулятора с интерфейсом USB.

Цена и доступность

В Украине уже доступна конфигурация ROG Zephyrus Duo 15 с процессором Intel® Core i9-10980HK, видеокартой NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, двумя SSD по 1 ТБ в массиве RAID 0.

Цена на ноутбук ROG Zephyrus Duo 15 в максимальной комплектации составляет 134 999 грн. Другие конфигурации ноутбука ожидаются уже в скором времени по цене от 99 999 грн.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ASUS подарила Киеву скульптуру первого компьютера. Также ASUS в Украине представляла новые ноутбуки серии ZenBook.