В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время представления председателя Национального банка Украины сотрудникам центробанка заявил, что перед главой НБУ Кириллом Шевченко стоит задача сохранения независимости ведомства.

Президент напомнил, что поддерживает тезисы о независимости главы НБУ.

В то же время, по его словам, новый руководитель НБУ должен иметь такие качества: профессионализм, мужество и ответственность.

Возглавить Национальный банк во время непростого финансового кризиса может только смелый и уверенный в себе человек. Прежде всего, НБУ должен быть столбом макроэкономической стабильности. А его монетарная политика должна поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной нацвалюты.

По его словам, также перед главой НБУ стоит задача по минимизации влияния коронакризиса на экономику.

На ускорение выхода из этого кризиса. Не менее важно внедрить системные решения, которые наконец-то обеспечат две столь долгожданные вещи, это реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших граждан.

Напомним, 16 июля Верховная Рада на заседании назначила главу Национального банка Украины. Им стал Кирилл Шевченко.